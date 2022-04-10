ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة يعلقان على أنباء انفصالهما بصورة

الوكيل الإخباري - بعد صمت دام لأكثر من 10 أيام قررت الممثلة المصرية ياسمين صبري الرد على شائعات إنفصالها عن زوجها رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة بطريقة غير مباشرة عبر نشر صورة من على يخت تظهر منظر خلاب على حسابها الخاص بموقع التواصل الإجتماعي مستخدمة خاصية القصص القصيرة.





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وإكتفت ياسمين صبري بالتعليق على الصورة بكلمة "الله".

بدوره قام زوجها أحمد أبو هشيمة بنشر صورة من ذات الموقع نافياً بدوره كل الشائعات التي طالتهما.



الجدير بالذكر أن ياسمين صبري كانت قد نشرت مؤخراً صورة لها من أمام بحيرة لاقت إستحسان الجمهور.





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