ياسمين صبري وجيسيكا عازار بإطلالة مشابهة - صورة

الوكيل الإخباري - أطلت الممثلة المصرية ياسمين صبري بفستان من دار دولتشي آند غابانا ونشرت صورا على حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي.

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وحسب الموقع الالكتروني الخاص بالماركة العالمية فيبلغ سعره 2120 دولار اميركي فيما اختارت الاعلامية اللبنانية جيسيكا عازار كروب توب وتنورة من المجموعة نفسها من دار دولتشي آند غابانا ونشرت صورا لها على حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي ويبلغ سعر التنورة 1360 دولار أميركي بينما يبلغ سعر الكروب توب حوالي 880 دولار أميركي.



يذكر ان ياسمين وجيسيكا تتميزان بجمال طبيعي وتحبان الموضة وتتبعانها.





المصدر - الفن