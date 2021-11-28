ياسمين عبدالعزيز تتحدث عن أزمتها الصحية وتنهار بالبكاء - فيديو

الوكيل الإخباري - فاجأت الإعلامية منى الشاذلي جمهورها بنشر برومو الحلقة القادمة من برنامجها "معكم منى الشاذلي"، لتكشف عن مفاجأة بأن ضيفة الحلقة ستكون الفنانة ياسمين عبدالعزيز بعد أزمتها الصحية الأخيرة.

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وذكرت الشاذلي خلال البرومو: "ياسمين عبدالعزيز هتتكلم عن محنة كبيرة، في رحلة طويلة من الألم والوجع بين الحياة والموت".





وقالت ياسمين في برومو الحلقة وهي تبكي: "كنت بموت وجاتلي رسالة "التربى بيجهز التربة" وقلت لأخويا الكبير خلي بالك من ولادي.. مش قادرة أصدق إني قاعدة في برنامج وأتكلم عن الموضوع ده.. ثلاثة أشياء لا تشترى بالمال: الصحة والاحترام وحب الناس".





وأضافت: "شفت معدتي برة جسمي وزوجي أحمد العوضي، حط رأسه على رأسي وكان بيعيط".





المصدر - لها

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