ياسمين عبدالعزيز متهمة بتعذيب خادمتها وزوجها يرد

الوكيل الإخباري - بعد نشر صحيفة مصرية معروفة، خبراً عن النجمة المصرية ياسمين عبد العزيز، يفيد بتعذيبها عاملة فلبينية، خرج زوجها الفنان أحمد العوضي عن صمته.



وكتب في منشور عبر حسابه على "فيسبوك" توضيحاً في هذا الشأن، قائلاً: "الرجاء من الجريدة التي أعتز بها وأكنّ لها كل الاحترام والتقدير تحري الدقه. السادة الصحفيين زملائي بيبعتولي أن هذا الخبر يرسل لهم من رقم دولي.. طبعا حملة التشويه ضد ياسمين معروفة ومعروف مين وراها".

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كما أكد أنه إلى الآن يلتزم الصمت احتراما للجمهور، مضيفاً "لكن زوجتي خط أحمر.. ده لكل من يتعمد تشويه ياسمين أمام المجتمع.. وعدم ردي على كل التجاوزات هو احترام للجمهور المحترم".

كما أكد أنه إلى الآن يلتزم الصمت احتراما للجمهور، مضيفاً "لكن زوجتي خط أحمر.. ده لكل من يتعمد تشويه ياسمين أمام المجتمع.. وعدم ردي على كل التجاوزات هو احترام للجمهور المحترم".



إلى ذلك، اعتبر أن حملات التشويه المدفوعة والمستمرة ضده وضد ياسمين ما هي إلا محاولات بائسة لن تجدي نفعا.



كما قال: "هو خبر نشرته صفحة أعدت خصيصا لياسمين.. تاريخ الصفحه من ثلاثة أيام.. أنا لن أتجاوز احتراما للجميع وأرجو من تسول له نفسه لتشويه صورة ياسمين الهدوء والراحة".



يذكر أن صفحة تدعى حقوق المرأة (وهي صفحة غير موثقة)، كانت وراء إثارة حالة من الجدل عبر "فيسبوك" بعدما نشرت رسائل ووثائق وصلت إليها من البعض تفيد باتهام ياسمين عبد العزيز بتعذيب خادمتها الفلبينية.



فيما نشرت عدة مواقع وصحف الخبر، ولكن دون أن تخرج أي جهة رسمية حتى الآن لتؤكد مدى صحة هذا الاتهام.

المصدر - لبنان 24