الأحد 11-07-2021
الوكيل الاخباري

الأمن العام : افتتاح مركز معالجة الإدمان داخل مركز إصلاح وتأهيل بيرين

التربية: مصفوفة تعويض الفاقد التعليمي جاهزة للتنفيذ

بلدية المفرق تحدد أماكن بيع وذبح الأضاحي

تنقلات قضائية واسعة - أسماء

منحة قطرية للأردن لتوفير لقاحات كورونا

1.7 مليار دولار قيمة صادرات الأردن إلى السوق الأميركية في 2020

رئيس الوزراء: من يعتقد أن جائحة كورونا انتهت فهو خاطئ

معلومات عليك معرفتها عند تقديم شكوى لدى وحدة الجرائم الإلكترونية

التربية تزيد نصف ساعة لامتحان الرياضيات لكل ورقة

رئيس الوزراء يوعز بتشديد الرقابة على الالتزام بأوامر الدفاع

الأحد، 11-07-2021 09:31 ص

ياسمين عبدالعزيز متهمة بتعذيب خادمتها وزوجها يرد

image


الوكيل الإخباري - بعد نشر صحيفة مصرية معروفة، خبراً عن النجمة المصرية ياسمين عبد العزيز، يفيد بتعذيبها عاملة فلبينية، خرج زوجها الفنان أحمد العوضي عن صمته.

وكتب في منشور عبر حسابه على "فيسبوك" توضيحاً في هذا الشأن، قائلاً: "الرجاء من الجريدة التي أعتز بها وأكنّ لها كل الاحترام والتقدير تحري الدقه. السادة الصحفيين زملائي بيبعتولي أن هذا الخبر يرسل لهم من رقم دولي.. طبعا حملة التشويه ضد ياسمين معروفة ومعروف مين وراها".

اضافة اعلان

 

كما أكد أنه إلى الآن يلتزم الصمت احتراما للجمهور، مضيفاً "لكن زوجتي خط أحمر.. ده لكل من يتعمد تشويه ياسمين أمام المجتمع.. وعدم ردي على كل التجاوزات هو احترام للجمهور المحترم".

 

كما أكد أنه إلى الآن يلتزم الصمت احتراما للجمهور، مضيفاً "لكن زوجتي خط أحمر.. ده لكل من يتعمد تشويه ياسمين أمام المجتمع.. وعدم ردي على كل التجاوزات هو احترام للجمهور المحترم".

إلى ذلك، اعتبر أن حملات التشويه المدفوعة والمستمرة ضده وضد ياسمين ما هي إلا محاولات بائسة لن تجدي نفعا.

كما قال: "هو خبر نشرته صفحة أعدت خصيصا لياسمين.. تاريخ الصفحه من ثلاثة أيام.. أنا لن أتجاوز احتراما للجميع وأرجو من تسول له نفسه لتشويه صورة ياسمين الهدوء والراحة".

يذكر أن صفحة تدعى حقوق المرأة (وهي صفحة غير موثقة)، كانت وراء إثارة حالة من الجدل عبر "فيسبوك" بعدما نشرت رسائل ووثائق وصلت إليها من البعض تفيد باتهام ياسمين عبد العزيز بتعذيب خادمتها الفلبينية.

فيما نشرت عدة مواقع وصحف الخبر، ولكن دون أن تخرج أي جهة رسمية حتى الآن لتؤكد مدى صحة هذا الاتهام.

 

المصدر - لبنان 24

 




 

 


 

إقرأ ايضا
hani-6

أول تعليق من زوجة هاني شاكر عن حالته الصحية

حورية-فرغلي

حورية فرغلي تكشف عن تبنيها طفلين من ذوي الاحتياجات الخاصة

46AD19C6-CCDF-4A56-BE1B-AFEC7ACAE88D

إكس يعيد أحمد حلمي إلى السينما بعد غياب 3 سنوات

باسم-ياخور

باسم ياخور يستذكر نضال سيجري في ذكرى رحيله الثامنة - صورة

4e50aab5-6d56-4a37-b176-3c008543e9ce

​راغب علامة​ يعلن عن موعد طرح 'فوراً غرام'

7cda4b8e8a5f356942d0c4375d7732af

في وسط البحر.. أحدث ظهور لـ ياسمين صبري وأبو هشيمة - صورة

أخبار متعلقة
8174

حميد الشاعري ينعى رحيل الفنان الليبى جابر عثمان - صورة

image

المحكمة مصرية تصدر قراراً بسجن زوج هالة صدقي

Doc-P-837368-637604233430128950

نجل خالد النبوي يحذر من منتحل شخصيته

9خحهح

نجمة ستار اكاديمي تعلن مرضها وجمهورها يدعو لها بالشفاء- صورة

171193

محمد رمضان يثير ضجة بأحدث ظهور له .. صور

20190706_185937_4694

الموت يفجع الفنانة إيمان العاصي