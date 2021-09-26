ياسمين عبد العزيز تعود إلى نشاطها الفني بعد شفائها

الوكيل الإخباري - كشف مصدر مقرب من الفنانة ياسمين عبد العزيز أنها من المقرر أن تعود لتمارس حياتها بشكل طبيعي بعد رحلة علاجها وحصولها على موافقة الأطباء لتصوير أعمالها الفنية مجدداً.



وأكد المصدر أن ياسمين تعكف حالياً على قراءة العديد من السيناريوهات لاختيار أحدها للمشاركة في الموسم الرمضاني 2022.



وأكد المصدر أن حالة ياسمين عبد العزيز الصحية بخير، مؤكداً تعافيها بشكل كامل من الأزمة الصحية التي تعرضت لها قبل فترة أثناء خضوعها لعملية جراحية داخل أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة، قبل أنّ تقرر السفر للخارج لاستكمال رحلة علاجها.

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وانتشرت خلال الساعات الماضية صورة على مواقع التواصل الاجتماعي للفنانة ياسمين عبد العزيز في أول ظهور لها بعد خروجها من المستشفى الذي كانت تتلقى به العلاج فـي سويسرا.



وفي الصورة ظهرت وهي تبتسم، لكنها بدت متعبة وشاحبة الوجه، وهي برفقة طبيبيها المعالجين بعد خروجها من المستشفى.



وعانت ياسمين عبدالعزيز من أزمة صحية منذ أكثر من شهرين، جراء تعرضها لوعكة مفاجئة نتيجة خطأ طبي، خلال خضوعها لعملية جراحية في تموز (يوليو) الماضي، مما أدى إلى تدهور وضعها الصحي، وغادرت عبدالعزيز المستشفى بعد 26 يومًا، وسافرت إلى سويسرا لإجراء فحوصات طبية والمتابعة مع أطبائها في جنيف.

المصدر - لها

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