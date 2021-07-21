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الأربعاء، 21-07-2021 06:44 م

ياسمين عبد العزيز تغادر العناية المركزة

yasminabdelaziz


الوكيل الإخباري - حالة من القلق سيطرت على محبي وزملاء الفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز، التي أجرت جراحة صعبة خلال الأيام الماضية، وعلى إثرها تم احتجازها بالعناية المركزة في مستشفى السلام الدولي، حيث طالتها الكثير من الشائعات خلال الأيام الماضية، بعدما قيل إنها في غيوبة تامة، وحاول البعض تخمين الجراحة التي أجرتها والخطأ الطبي الذي نتج عنها.

إلا أن الخبر السعيد الذي أعلنه وائل عبدالعزيز، شقيق الفنانة المصرية، هو أنها غادرت العناية المركزة بعد التحسن الحادث في حالتها الصحية.

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وأكد شقيق ياسمين عبد العزيز، في منشور مقتضب كتبه عبر حسابه على "فيسبوك"، أن الزيارة ممنوعة عن شقيقته التي خرجت لتوها من العناية المركزة وتتواجد في غرفة عادية.

ومن المنتظر أن تخضع ياسمين عبدالعزيز للملاحظة خلال الأيام المقبلة، للتأكد من تحسن حالتها بشكل كبير، على أن يسمح بعدها بالزيارات أو تغادر المستشفى إلى منزلها.

وحتى الآن لم تعلن العائلة عن الجراحة التي كانت ياسمين عبدالعزيز تجريها، قبل أن يحدث تلوث نتيجة خطأ طبي، تسبب في تدهور حالتها بشكل سريع.

 




 

 


 

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