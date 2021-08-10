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الثلاثاء، 10-08-2021 01:19 م

ياسمين عبد العزيز تغادر المستشفى بعد تحسن حالتها الصحية

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الوكيل الاخباري - نشر الفنان المصري أحمد العوضي زوج النجمة ياسمين عبدالعزيز بياناً عبر صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك دعا فيه المولى عزّ وجلّ بأن يصرف الوباء عن الجميع قائلاً: تحصّنت بذي العزة واعتصمت برب الملكوت وتوكلت على الحي الذي لا يموت اللهم اصرف عنا الوباء بلطفك يا لطيف إنك على كل شيء قدير.

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وكانت ياسمين عبدالعزيز قد غادرت المستشفى بعدما تحسّنت حالتها الصحية ووافق الأطباء على أن تستكمل علاجها في المنزل.


وخضعت عبد العزيز لجراحة تضاربت الأقاويل بشأنها وأيضاً بشأن حدوث خطأ طبي خلالها حيث أكد زوجها أحمد العوضي أن حالتها تحسنت بشكل ملحوظ ولكنها ستستكمل علاجها في المنزل تحت إشراف الأطباء وأن الزيارة ممنوعة عنها.

 

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