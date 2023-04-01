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السبت، 01-04-2023 03:11 م

ياسمين عبد العزيز تمازح رضوى الشربيني بمشهد "مستفز"

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الوكيل الإخباري - نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز، عبر حسابها الشخصي بموقع "فيسبوك"، صورة ظهرت من خلالها وهي تغسل قدمي الفنان أحمد العوضي، ضمن أحداث مسلسل "ضرب نار"، وعلقت عليها ممازحة الإعلامية رضوى الشربيني، قائلة: "آسفين من بشاعة المشهد"، وذلك على خلفية منشور رضوى الذي مازحت فيه ياسمين بعد ظهورها وهي تبكي على العوضي في المسلسل، من خلال صورة كوميكس صمّمها أحد المتابعين لأحداث مسلسل "ضرب نار"، تجمع ملخصاً لأحد مشاهد المسلسل، والذي تبكي فيه ياسمين عبدالعزيز بسبب فراق أحمد العوضي، وتعلّق عليها رضوى الشربيني بطريقتها المعتادة.

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لتردّ عليها ياسمين بتعليق كتبت فيه: "مش أنا"، وتردّ عليها رضوي: "أنا علّمتك كده، أقول إيه للناس يا ياسمين البت بتتشحتف علشان راجل"، ليردّ أحمد العوضي على تعليقاتهما موجهاً حديثه إلى الشربيني قائلاً: "خليكي محضر خير يا رضوى"... لتنهال عليهم التعليقات ما بين مؤيد لرضوى ومعارض لها. 

 

 

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