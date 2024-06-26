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الأربعاء، 26-06-2024 08:53 ص

"يا ليالي".. أول أغنية للطيفة بالذكاء الاصطناعي

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الوكيل الإخباري- أطلقت التونسية لطيفة أغنية بعنوان "يا ليالي"، ضمن ألبومها الجديد، عبر قناتها على يوتيوب.

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والأغنية من ألبوم "مفيش ممنوع"، الذي ينفذ بتقنيات الذكاء الاصطناعي. وهي من كلمات ملاك عادل، وألحان محمد حسن، وتوزيع موسيقي ومكساج تميم، وهي من الفلكلور الليبي. واستعانت لطيفة بالمخرجين وليد ناصيف وشريف ترحيني، والملحنين وليد سعد، ومحمود أنور، وخالد فتوح، وأحمد بحر، وعمر المصري.


كما يشترك معها العراقي كاظم الساهر، الذي لحن لها أغنية من كلمات الشاعر الراحل عبد الوهاب محمد. ويشارك في الألبوم أيضاً سامر أبو طالب، وكريم حكيم، ونادر عبد الله، ومؤمن سالم، وحسام سعيد. يُشار إلى أن الألبوم الجديد يضم 9 أغانٍ، 8 منها بالمصرية، وصورتها فيديو كليب.

 


 

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