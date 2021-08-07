يحيى الفخراني يعود للمسرح بعد غياب 5 سنوات

الوكيل الإخباري - أعرب الممثل المصري يحيى الفخراني عن سعادته البالغة بالعودة لجمهور الأسكندرية من خلال عرضه المسرحي الجديد "ياما في الجراب ياحاوي" الذي يتم افتتاحه يوم 17 آب/أغسطس الجاري على المسرح الكبير بمكتبة الأسكندرية.

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وكان آخر عرض مسرحي للفخراني بالأسكندرية كان عام 2016 على مسرح بيرم التونسي بالأسكندرية وقبلها عام 2008 عندما عرض " الملك لير" ، ليعود هذه المرة بالعرض الجديد "ياما في الجراب ياحاوي" عن رائعة بيرم التونسي والموسيقار أحمد صدقي " ليلة من ألف ليلة" من إخراج مجدي الهواري بمعالجة جديدة وأحدث تقنيات وأشرف عليها فنياً محمد هاتي ، ويشارك في بطولتها إياد نصار، محمد الشرنوبي، كارمن سليمان وشريف الدسوقي وغيرهم.



"يا ما في الجراب يا حاوي" تدور أحداثه بأجواء الف ليلة وليلة الساحرة المثيرة ورغم انها يغلب عليها الطابع الكوميدي الغنائي الا انها تضم كل عناصر الدراما المسرحية من التشويق والصراع الانساني في احداث تجمع الحب والخيانة والتامر والصراع على السلطة.

المصدر - الفن