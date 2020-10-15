الخميس 15-10-2020
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الخميس، 15-10-2020 04:00 م

يحيى بيازي يكشف تفاصيل شخصيته في باب الحارة

يحيى-بيازي


الوكيل الإخباري _ كشف الفنان السوري يحيى بيازي عن مشاركته في مسلسل باب الحارة بجزئه الحادي عشر ، حيث انه سيؤدي شخصية "أبو نحلة"، التي قدمها في الجزء السابق.

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و اشار الى ان شخصيته في الجزء الجديد قد تتشابه مع شخصية ابو بدر اذ ان ابو نحلة بائع  الفلافل شخص مكبوت وزوجته متحكمة في حياته، لدرجة أن تأخذ منه غلة بسطة الفلافل، ولا تعطيه مصروفه .

 

يذكر ان يحيى كان قد شارك في الأجزاء السادس والسابع والثامن من المسلسل، بشخصية "خاطر".

 

المصدر : الفن 


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