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الثلاثاء، 14-12-2021 01:46 م

يزن السيد يهنئ زوجته بعيد ميلادها - صور

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الوكيل الإخباري - وجه الممثل السوري يزن السيد رسالة تهنئة لزوجته سيدة الأعمال لمى الرهونجي بعيد ميلادها وذلك عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي.

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ونشر يزن صورة رومانسية تجمعهما عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، وعبر عن حبه العميق لها ولتصرفاتها، وكتب: "لموووشة الحب كل عام وانت بخير وصحة ونجاح بحبك انا من الصماصيم وضلك فوق راس ادم واصولة وتفرحي فيون بحبك ام ادم وبحب جنانك".

 

 

المصدر - الفن 

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