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الأربعاء، 09-03-2022 10:56 ص

يسرا تشوق متابعيها لجديدها

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الوكيل الإخباري - شوقت الممثلة المصرية يسرا متابعيها لعملها الجديد الذي سيعرض في شهر رمضان المقبل بعنوان "أحلام سعيد" وذلك بنشرها البوستر الرسمي للعمل في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.

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وظهرت بالبوستر غادة عادل، مي كساب وشيماء سيف اللواتي سيشاركن في بطولة العمل مع يسرا، كما تولى تأليف العمل هالة خليل وإخراجه عمرو عرفة.

 

والجدير بالذكر أنه تدور أحداث المسلسل في إطار من الدراما الاجتماعية والتشويق، وتحرص يسرا على تقديم مسلسلات تلفزيونية تناقش أهم القضايا المجتمعية، كذلك تقدم من خلالها الوجوه الشابة الذين يصبحون فيما بعد ممثلين مشهورين، ومن أبرز مسلسلات يسرا في موسم رمضان قضية رأي عام، وفي أيدٍ أمينة، وشربات لوز وفوق مستوى الشبهات وخيانة عهد وفي العام الماضي حرب أهلية بالمشاركة مع باسل خياط وجميلة عوض.

 

 

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