يسرا تصاب بصدمة نفسية بعد وفاة هشام سليم

الوكيل الإخباري-كشف نقيب المهن التمثيلية، أشرف زكي، عن تفاصيل الحالة النفسية للفنانة يسرا بعد رحيل صديقها وشقيق زوجها الفنان هشام سليم منذ أيام بعد صراع مع مرض السرطان.



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وأوضح أشرف زكي في لقاء له مع برنامج ET بالعربي أن وفاة هشام سليم كانت خسارة للجميع مشيداً به وبأخلاقه في التعامل مع الجميع.



وعلق أشرف زكي قائلاً: "فقدنا قيمة وأنا بشكل شخصي فقدت صديق غالي وإنسان رفيع الخلق وكل حاجة كان فيها هشام رائع وتشرفت أننا عملنا مع بعض في النقابة لفترة طويلة حيث كان سكرتير عام النقابة".



وأوضح أشرف زكي أن الفنانة يسرا في حالة صدمة كبيرة بعد رحيل هشام سليم، مشيراً إلى أنه كان يبدو عليها التعب الشديد في الجنازة.



وتابع: "صدمة كبيرة وربنا يكون في عونهم ويصبرهم وأنا شفتها يوم الجنازة كانت تعبانة بشكل كبير جدا، وربنا يصبرها ويصبر زوجها ويصبرنا كلنا، هشام كان أخونا كلنّا".



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