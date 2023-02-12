يسرا تكشف آخر حديث مع الراحل علاء ولي الدين -فيديو

الوكيل الإخباري- خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري، على قناة dmc، كشفت الفنانة يسرا عن آخر حديث لها مع الفنان الراحل علاء ولي الدين قبل وفاته.



وقالت يسرا إن علاء كان مقرباً منها، وكان إنساناً عظيماً وفناناً رائعاً، موضحةً: "كنت أعرف والده رحمه الله وأعرف والدته، وبالتالي فقد كان أخاً صغيراً لي، كنت أتصور أي شيء يمكنه الحدوث إلا سماع خبر وفاته".



وأضافت: "كنت أحكي له الكثير عن الأمور الخاصة بي، كان أحياناً يقول لي أمي غاضبة مني، ولن تقبل الصلح معي إلا إذا تحدثتِ معها، وبالفعل كنت أتدخل لإنهاء الغضب، كان يعشقها كطفل صغير، وكانت تعشقه أيضاً".



وتابعت: "علاء كان طيباً ونقياً وراجل نضيف وبتاع ربنا، وعندما اشترى بيتاً جديداً اشترينا له هدايا فرحاً به، لكنه قال لي يا ديفا أنا مش هلحق أدخل البيت، بس ميرسي يا حبيبتي على الهدية، وبالفعل لم يدخل البيت وكأنه كان يشعر بوفاته".



وأكدت: "كان مريضاً، لكنه لم يكن يخشى المرض، ومرات السكر كان بيقوم عليه، فكان بيلبس الصندل عشان مش قادر يلبس الحذاء، كان إنساناً نقياً ورائعاً والكل يحبه، كان صاحب صاحبه عمره ما كان أناني".

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