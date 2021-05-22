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السبت، 22-05-2021 11:05 ص

يسرا تكشف أسباب ظهورها بوزن زائد في 'حرب أهلية'

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الوكيل الإخباري- كشفت الفنانة يسرا خلال استضافتا ببرنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي سبب انتفاخ وجهها في مسلسل "حرب أهلية"، وحقيقة خضوعها لعمليات تجميل.

قالت: "أصبت بكورونا منذ أربعة أشهر، وكانت شديدة جداً، ويعود ذلك أيضاً لأنني مريضة ربو وأعاني مشكلة في التنفس، بالفعل كنت في خطر كبير، ولأني أصدق أن الدعوات تغير القدر فكثرة الدعاء من المحبين غيرت القدر".

وتابعت: "أخذت جرعات كورتيزون كبيرة وهذا أدى لزيادة وزني، وقد اتضح ذلك في الحلقات الأولى، خصوصا على وجهي، وشك البعض أنني قمت بعمليات تجميل، وأنا لا أقوم بعمل فيلر ولكن أعمل البوتكس منذ زمن، وفي العموم كورونا تأتي لكل شخص بشكل مختلف، وأصبت بها في حلقتي مع أبلة فاهيتا، فعندما انتهت الحلقة وتوجهت لركوب سيارتي شعرت بالتعب وقلت لهم إنني أصبت بكورونا.

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المصدر: لها

 




 

 


 

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