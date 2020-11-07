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السبت، 07-11-2020 09:57 ص

يسرا تكشف نتيجة خضوعها لفحص كورونا

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الوكيل الإخباري _  بعد إعلان العديد من الفنانين إصابتهم بفيروس كورونا عقب انتهاء فعاليات مهرجان الجونة السينمائي ، كشفت الفنانة المصرية يسرا عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "أنستغرام" نتائج فحص كورونا .

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حيث انها نشرت صورة لها ، وارفقتها بتعليق قالت فيه : "أحب أطمن كل حبايبي وكل الناس اللي بيطمنوا عليا. إني عملت 2 اختبار PCR والحمدلله الـ2 طلعوا نتيجتهم سلبية... بشكر من قلبي كل الناس اللي كانت بتطمن عليا وكل الناس اللي قلقانة عليا. ربنا يحفظنا جميعاً".

 

 

المصدر : لها

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