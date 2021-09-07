يسرا تناقش قضايا اجتماعية في مسلسلها الجديد

الوكيل الإخباري - وافقت الفنانة الكبيرة يسرا على المشاركة في الموسم الرمضاني القادم من خلال توقيعها عقداً جديداً مع المنتج جمال العدل خلال الأيام الماضية.

اضافة اعلان

ومن بين الكثير من الأعمال التي عرضت عليها أعجبت بفكرة تناقش قضايا اجتماعية مهمة وخصوصاً أنها تمس المرأة المصرية والعربية والمرشحة لإخراج العمل المخرجة هالة خليل صاحبة الفكرة الأصلية للمسلسل .

وتنوي يسرا الانتهاء من تصوير فيلمها ليلة العيد، وتدخل المسلسل الجديد خلال نوفمبر المقبل من أجل الانتهاء من التصوير في أقرب فرصة وعدم الوقوع تحت ضغط كبير في التصوير خلال الشهر الرمضاني القادم، كما يحدث في عدة مناسبات منها العام الماضي بسبب فيروس كورونا.

المصدر - لبنان 24

اظهار أخبار متعلقة

