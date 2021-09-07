الثلاثاء 07-09-2021
الوكيل الاخباري

الاحتلال يفرض إجراءات عقابية على الأسرى الفلسطينيين

محاسبون قانونيون يؤدون اليمين امام وزيرة الصناعة والتجارة

الجمارك: نريد استغلال الموارد المتاحة وضبط النفقات

هايتي: ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الى 2248

الحكومة تسعى لاستقدام شركة طيران إضافية منخفضة التكاليف

الأسد يصدر قرارا للمتطوعين العسكريين في الجيش السوري

الخصاونة يهنئ النشميات: بوركت الجهود

وزير الخارجية يبحث مستجدات القضية الفلسطينية مع سفراء الاتحاد الأوروبي

فك لغز جريمة بشعة في روسيا

40 ألف شخص تلقوا الجرعة الثانية من لقاح كورونا في معان

الثلاثاء، 07-09-2021 12:05 م

يسرا تناقش قضايا اجتماعية في مسلسلها الجديد

1274155_0


الوكيل الإخباري - وافقت الفنانة الكبيرة يسرا على المشاركة في الموسم الرمضاني القادم من خلال توقيعها عقداً جديداً مع المنتج جمال العدل خلال الأيام الماضية.

اضافة اعلان

 

ومن بين الكثير من الأعمال التي عرضت عليها أعجبت بفكرة تناقش قضايا اجتماعية مهمة وخصوصاً أنها تمس المرأة المصرية والعربية والمرشحة لإخراج العمل المخرجة هالة خليل صاحبة الفكرة الأصلية للمسلسل .

 

وتنوي يسرا الانتهاء من تصوير فيلمها ليلة العيد، وتدخل المسلسل الجديد خلال نوفمبر المقبل من أجل الانتهاء من التصوير في أقرب فرصة وعدم الوقوع تحت ضغط كبير في التصوير خلال الشهر الرمضاني القادم، كما يحدث في عدة مناسبات منها العام الماضي بسبب فيروس كورونا.

 

المصدر - لبنان 24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 

 

 

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
4قبقب

الموت يفجع الفنانة ​سلمى حايك - صورة

بريرسيربر

وفاة الممثل جون بول بلموندو احد ابرز اعلام السينما الفرنسية

يبربيرير

وفاة المغنية البريطانية سارة هاردينغ بعد معركة مع السرطان

لفللبلبر

إبنة عابد فهد تخطف الأضواء بجمالها - صورة

بربربربر

​دانييلا رحمة تخطف الأنظار بأحدث ظهور لها - صور

ربربربرب

أول تعليق من حسن شاكوش بعد قرار منعه من الغناء - فيديو