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الخميس، 21-04-2022 12:38 م

يسرا ملكة قلوب الجمهور

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الوكيل الإخباري - يسرا اسمها وحده يكفي لنجاح أي عمل فني تطل به على جمهورها، ومن خلال شخصية فريدة أو ديدي هانم التي تشارك بها في المنافسة الرمضانية هذا الموسم في ثوب فني مختلف عما قدمته خلال السنوات الماضية، تربّعت يسرا على عرش الدراما كعادتها وفي قلوب محبيها بمسلسل "أحلام سعيدة".

ملكة الدراما 
تنفرد يسرا بمكانتها في الخريطة الرمضانية من كل موسم؛ فلا يمكن أن تأتي نجمة تنافسها على مكانتها، فهي ملكة الدراما الرمضانية بمجرد أن تطل على الشاشة تدخل قلوب محبيها من دون استئذان، وهو ما فعلته "ديدي هانم" أو فريدة هذا الموسم، تلك الشخصية التي تعيش في عالمها الخاص ولديها أفكارها وحياتها الغريبة عن باقي المحيطين بها، لكنها بعفويتها وشخصيتها الفريدة تجبر من حولها على حبها.

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صداقة قوية
ولا نخفي أن علاقة الصداقة التي جمعت ديدي وشيرين وليلى أو يسرا وغادة عادل ومي كساب ومعهنّ صدفة أو شيماء سيف خطفت القلوب وجعلت كل من يشاهدها يتمتع بتفاصيل تلك الصداقة وارتبط بحكاياتهن وأسرارهن ويفكر معهن لحل مشاكلهن، فهناك كيمياء جمعت نجمات "أحلام سعيدة" خلف الكاميرا جعلت الجمهور يشعر بها أمام الكاميرا وينتظر جلساتهن التي تجمعهن ضمن الأحداث في مشاهد عفوية طريفة تخطف البسمة من وجوه كل من يشاهدها.

 

نواعم

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