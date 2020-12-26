يضم 12 أغنية .. عمرو دياب يطرح ألبومه الغنائي الجديد يا أنا يا لأ - فيديو

الوكيل الاخباري - طرح الفنان المصري، عمرو دياب، الجمعة، أحدث ألبوماته الغنائية "يا أنا يا لأ"، والذي ينتظره الملايين من معجبيه ومحبيه.
وأعلن دياب عبر حساباته الرسمي على مواقع التواصل عن توافر الألبوم في البداية عبر تطبيق "أنغامي" الموسيقي، وخدمة موسيقية تابعة لإحدى شركات الاتصالات في مصر.
كما كشف عمرو دياب عن أسماء أغاني ألبومه الجديد الـ12، وهي "يا أنا يا لأ" و"محسود" و"شكرا" و"عايز أعمل زيك" و"طبل" و"بتهزر" و"فاكرني يا حب" و"وأنا معاك" و"يادلعوا" و"من العشم" و"محسود (Remix)" و"الجو جميل".
ألبوم #عمرو_دياب الجديد "#يا_أنا_يا_لاء حصرياً من Vodafone MUSIC 🎶— Amr Diab (@amrdiab) December 25, 2020
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يا أنا يا لاء
محسود
شكراً
عايز أعمل زيك
طبل
بتهزر
فاكرني ياحب
وانا معاك
يادلعوا
من العشم
محسود (Remix)
الجو جميل pic.twitter.com/hbyxP61bvV
وقبل "برومو" أغنية "فاكرني يا حب"، فقد طرح عمرو دياب "بروموهات" أغاني أخرى من ألبوم يا "يا أنا يا لأ"، منها "محسود" و"الجو جميل".
الآن مع مهندس الصوت أمير محروس؟ #جاهزين لأول أغنية؟@amirmahrous pic.twitter.com/I1fkpKmlSD— Amr Diab (@amrdiab) December 25, 2020
وكان آخر ألبومات عمرو دياب حمل اسم "سهران"، والذي تم طرحه مع مطلع عام 2020 الجاري، وضم 16 أغنية "جامدة بس" و"سهران" و"هيعيش يفتكرني" و"مهرجان" و"جميلة" و"بالضحكة دي" و"عم الطيب" و"مكانك في قلبي" و"حلوة البدايات" و"زي مانت" و"ياروقانك" و"روح" و"بحبه" و"قدام مرايتها" و"يوم تلات" و"أول يوم في البعد".
المصدر : سبوتنك