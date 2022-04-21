يوتيوبر يدافع عن أحمد مكي

الوكيل الإخباري - بعد عرض الحلقات الأخيرة من مسلسل "الكبير أوي 6" والتي تحدثت عن أزمات السوشال ميديا وتأثيرها السلبي في الشباب والأسرة المصرية، هاجم عدد كبير من نشطاء السوشال ميديا المسلسل واتّهموه بالتحريض عليهم.

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ودافع اليوتيوبر محمد المولى الذي يشارك في المسلسل الذي يُعرض في سباق الدراما الرمضاني الحالي عن هؤلاء، وقال في اتصال هاتفي مع برنامج "كأس انرجي" الذي يقدّمه محمد طارق أضا على راديو "إنرجي": "لي الشرف إني أمثل أمام الفنان أحمد مكي، وإن أول تجربة تخرج بهذا الشكل". وأضاف: "هناك اهتمام كبير بكل تفاصيل المسلسل بداية من المخرج وصولاً الى فريق العمل وأحمد مكي، لذلك حقق المسلسل نجاحاً كبيراً".



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