الخميس 26-08-2021
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الخميس، 26-08-2021 12:49 م

يوتيوب يحذف أغنية محمد الشرنوبي والسبب منتجة مصرية شهيرة

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الوكيل الإخباري-حذفت إدارة يوتيوب أغنية الفنان محمد الشرنوبي الجديدة "إيه اللذاذة دي" التي طرحها الثلاثاء الماضي في قناته الرسمية، وهي من ألحانه ومن كلمات محمد يسري تطبيق يوتيوب العالمي إلى قيام المنتجة المصرية سارة الطباخ بمخاطبة إدارة "يوتيوب" بمنع نشرها.

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حيث قامت بإرسال العقد المبرم بينه وبين شركة "إيرث برودكشن" والذي تنص بنوده بأنه لا يحق له التعامل الفني أو الإعلاني إلا من خلالهما.

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وكان الشرنوبي قد نشر مقطع فيديو عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي حذر جمهوره من حذف أغنيته الجديدة كما حدث لأغنيته السابقة "قلبي ارتاح"، والتي حذفت بعد طرحها بساعات.

 

الفن

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