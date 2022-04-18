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الإثنين، 18-04-2022 12:27 م

يوتيوب يحذف إعلان الكينج والشاب خالد بسبب محمد رحيم

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الوكيل الإخباري - أزمة كبيرة، واجهها الفنانون محمد منير والجزائري الشاب خالد، ونجم فريق كايروكي أمير عيد، بعد حذف موقع يوتيوب الإعلان الذي يقدمانه معاً لصالح أحد البنوك الكبرى في شهر رمضان، بعدما كشف الملحن محمد رحيم عن سرقة أحد ألحانه.

وكتب محمد رحيم، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": الحمدلله رب العالمين، إدارة موقع يوتيوب تحظر إعلان بنك القاهرة لإثبات واقعة السرقة والتعدي على الأعمال المحمية التي تمت سرقتها في الإعلان ، وسوف يتم حظر الإعلان في كل المواقع والفضائيات تباعًا الفترة المقبلة، إذا لم يتم التوصل لحل مع أصحاب الشأن.

اضافة اعلان

 

وسبق وكشف محمد رحيم تفاصيل تعرض أحد ألحانه للسرقة من قبل القائمين على نفس البنك، وذلك عبر حسابه على "فيسبوك"، حيث علق قائلًا: "زي ما أنا متعود كل سنة ألاقي في رمضان لحن من ألحاني نازل في أحد الإعلانات أو المسلسلات دون استئذان أو تصريح مني أو من الشاعر، والمرة دي الضرر كبير جدًا لأنه تم سرقة لحني ووضعه في واحد من أكبر الحملات الدعائية، وهو إعلان بنك القاهرة".


وواصل رحيم: بتتعاملوا زي ما تكونوا واثقين إن مفيش حد هيعملكوا حاجة، ولا حد هيعاقب اللي سرق واعتدى والله العظيم حرام مجهود السنين يترمي على الأرض كده قدام عنين الواحد وهو حي يرزق، إيه الاستخفاف والاستهانة دي بالبلد وبقوانينها وقضائها؟


وأكد محمد رحيم أنه سيلجأ للقانون لمحاولة أخذ حقه من القائمين على الإعلان، والذين سرقوا لحن الإعلان منه.

 

لها

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