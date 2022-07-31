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الأحد، 31-07-2022 02:48 م

يوتيوب يعيد أغنية " للي " للفنان محمد منير

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الوكيل الإخباري-أعاد موقع الفيديوهات يوتيوب، أغنية "للي" للكينج محمد منير للجمهور بعد أيام من حذفها بسبب أزمة وخلاف حول حقوق الملكية الفكرية بين الفنان أكرم حسني والمطرب الشاب محمود المنسي. 

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يأتي ذلك بعدما، اعتذر المطرب الشاب محمود المنسي للفنان أكرم حسني، على اتهامه بسرقة لحن أغنية للي للكينج محمد منير من أغنية ولد الهلالية، بعد أزمة استمرت عدة أيام.

 

وقال محمود المنسي، في مقطع فيديو عبر حسابه على فيسبوك، إنه شعر بالغيرة الفنية بعدما لاحظ تشابه لحن أغنيته مع أغنية للي، ما جعله يأخذ رأي المتابعين عبر فيسبوك.

وأضاف المنسي أن شركة الإنتاج تواصلت معه، واستقبله الفنان أكرم حسني في بيته بترحاب وكرم، لكنهما لم يتوصلان لحل ما جعل الفنان أمير محروس يتوسط لحل المشكلة، ما جعله يقارن بين النوتين الموسيقيتين للأغنيتين فلاحظ أن هناك تشابه وليس تطابق في اللحن، وهنا أدرك أنه اساء التقدير للموقف.

 

صدى البلد

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