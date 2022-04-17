يوسف الجراح يكشف سبب إعتزاله التمثيل

الوكيل الإخباري - كشف الممثل يوسف الجراح، أسباب اتخاذه قرار اعتزال التمثيل في عام 2018 بعد سنوات من العطاء في الدراما العربية والنجاحات التي حققها خلال مسيرته.



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وقال يوسف إنه اكتفى بما قدمه في التمثيل للتلفزيون وشعر أنه لن يستطيع تقديم الجديد، اضافة الى ذلك انه شعر بالانجذاب لتقديمه البرامج، وانه لاحظ انه هناك ضعف في مستوى قصص وسيناريوهات المسلسلات وكذلك ضعف الحبكة الدرامية للأعمال التي كانت تُعرض عليه في السابق.



وأكد يوسف خلال لقائه ببرنامج "ذات مع سامي الجابر" على قناة "السعودية"، أنه لن يعود للتمثيل التلفزيوني وربما قد يعود للتمثيل المسرحي في المستقبل.

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