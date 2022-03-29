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الثلاثاء، 29-03-2022 12:05 م

يوسف الخال يعتدي على شخص صوره مع زوجته -فيديو

بعد-ويل-سميث-يوسف-الخال-يصفع-شاباً-في-المطعم-بسبب


الوكيل الإخباري - قرر النجم اللبناني يوسف الخال أن يدخل في "الترند" السائد، وأبدى رأيه في واقعة لكم النجم العالمي ويل سميث لزميله في حفل الأوسكار بطريقة طريفة وعفوية.

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وعبّر الخال عن موافقته على تصرف سميث في الدفاع عن زوجته جادا بطريقة عفوية، حيث نشر مقطع فيديو عبر صفحته في تطبيق "إنستغرام" ظهر فيه مع زوجته النجمة نيكول سابا في أحد المطاعم، ليسأله شخص عن رأيه في ما فعله ويل في حفل الأوسكار، وإذا كان مكانه، هل كان سيفعل مثله أم لا؟

وبدا يوسف الخال في البداية هادئاً ثم ردّ قائلاً: "التنمّر أصبح موجوداً وتعوّدنا عليه، لكن إذا كان الأمر يتعلق بحالة مرضية فلن أسكت، بدك تعرف شو بعمل؟!"، ولكمه بشكل مفاجئ، ليؤيد بذلك رد فعل سميث العنيف.

 

 

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