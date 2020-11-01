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الأحد، 01-11-2020 08:50 ص

يوسف حداد يُعلن عن اصابته بـ فيروس كورونا

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الوكيل الإخباري _ كشف الفنان اللبناني يوسف حداد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" عن اصابته بفيروس كورونا .

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حيث انه نشر صورة قالب حلوى ارسله له صديقه بمناسبة عيد ميلاده،وارفقه بتعليق قال فيه : "2020 ريتك بالبلي، شو بدك بعد، ليش بعد ما اشبعتي، نتيجة فحص كورونا طلعت positive بابشع توقيت..زعلت كتير وفكرت اكتر بالناس اللي شفتهن وبحبشت من وين ممكن كون لاقط وانا الحريص قدر الامكان وبمين لازم اتصل تا حذر ونبه والف يا ريت ولو وقولكم ليش انا وليش هلأ وما لقيت جواب، 2020 رح اغلب شرّك ومع اني بعيد عن وطني وعيلتي عشقي الكبير، بس انا بدبي بلد بيهتم بالانسان وهون كمان في عندي اهل واحباب واصحاب واقفين معي وحدي من اول دقيقة ورح اغلب هالوباء لأنو قلبي مليان ومعبى محبة ودعاء من زوجة عظيمة واولاد نعمة ربانية واخوة واصحاب وناس ومحبين بيخلوني كون قوي وواثق والاهم ايماني بربي".

 

 

واضاف : "لكل مصاب او حدا انصاب اتاري التنظير سهل وما حدا بيقدر يعرف الاحساس البشع وقت يقرا positive ، بشكركم من قلبي ع معايداتكم والرب يحميكمن هلأ في صديق بعتلي هالغاتو ويا ريت فيي اعزمكم بس حجر  ، حمدالله ع كل شي".

 

لتنهال عليه التعليقات من متابعيه الذين تمنوا له الشفاء العاجل .

 

المصدر : الفن 

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