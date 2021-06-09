١٢ اغنية لفنانين خليجيين حققت نجاحاً كبيراً خلال شهر من طرحها

الوكيل الإخباري - تخطى عدد المشاهدات لـ12 أغنية، قدمها أخيراً فنانون خليجيون، حاجز المليون مشاهدة في موقع يوتيوب على الرغم من طرحها قبل شهرٍ فقط.

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واستطاعت هذه الأغنيات الوصول إلى الـ "ترند" العربي، حتى إن بعضها حقق 34 مليوناً خلال هذه المدة القصيرة، نظراً للإقبال الكبير على الاستماع إليها لروعة كلماتها، وعذوبة ألحانها، وجودة أدائها.

١٢ اغنية لفنانين خليجيين حققت نجاحا كبيرا خلال شهر من طرحها :

1- شفت الوهم - عبادي الجوهر

2- واحش الدنيا - ماجد المهندس

3- نصاب - ماجد المهندس

4- أدلع عليك - وعد

5- ارحم مشاعرنا - فؤاد عبدالواحد

6- حلم ولا علم - فؤاد عبدالواحد

7- أشمك - محمود التركي

8- لا تترك القلب - ماجد المهندس

9- اللي يمشي عادي - داليا مبارك

10- الفاتنة - ماجد المهندس

11- برافو عليك - بدر الشعيبي و عبدالعزيز لويس وحنين حسين

12 - ممكن - سيف نبيل وبلقيس

المصدر - سيدتي









