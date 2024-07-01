4 مسلسلات مصرية تحصد جوائز المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون

الوكيل الإخباري- حصدت 4 مسلسلات مصرية جوائز بارزة في ختام فعاليات المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في دورته الـ24، بمدينة الثقافة في تونس.



ونظم اتحاد إذاعات الدول العربية المهرجان هذا العام تحت شعار "نصرة فلسطين"، بمشاركة مؤسسات إعلامية ومحطات ومنصات عربية من 20 دولة.

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وحول الجوائز، فاز مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة" بالجائزة الأولى كأفضل مسلسل اجتماعي، بينما حصد "صلة رحم" الجائزة الذهبية كأفضل عمل اجتماعي.



وبالنسبة للجائزة الأولى الممنوحة لأفضل مسلسل كوميدي، فقد حصل عليها مسلسل "أشغال شقة"، بينما حصد الجائزة الثانية عن نفس الفئة مسلسل "خالد نور وولده نور خالد".



وتكون مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة" من 15 حلقة، وعُرض في النصف الأول من شهر رمضان 2024.

والعمل من بطولة سلمى أبو ضيف، وليلى أحمد زاهر، وفرح يوسف، وجلا هشام، وانتصار، ومحمد محمود، وأحمد فهيم، وإسلام إبراهيم. والعمل من تأليف سمر طاهر، وإخراج ياسمين أحمد كامل.



وعُرضت الأعمال الدرامية على قناة "MBC مصر" في الموسم الرمضاني السابق.

من جانبه، أشار محمد عبد المتعال، مدير عام قنوات "إم بي سي مصر"، إلى أن هذه الجوائز هي تقدير لما يتم تقديمه على الشاشات من محتوى، وقال إن كل ما يُقدم هو نتيجة جهد كبير من فريق عمل ضخم يسعى لتقديم أفضل محتوى للمشاهد المصري والعربي.



وأوضح أن هناك تكامل بين كل عناصر صناعة المحتوى الدرامي، والتي تنعكس على الأعمال المقدمة، وتظهر بصورة راقية، موجهًا الشكر للمنتجين على اهتمامهم بتقديم محتوى درامي راقٍ ومتنوع، يتوافق مع اهتمامات المشاهدين، ويُمثل في الوقت ذاته إضافة لصناعة الدراما العربية.



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