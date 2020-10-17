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السبت، 17-10-2020 10:01 ص

48 مليون مستخدم نيتفلكس شاهدوا هذا المسلسل

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الوكيل الاخباري - كشفت شبكة "نتفيلكس" للترفيه عن أكثر عمل درامي خاص بها مشاهدة في عام 2020، والذي تخطى عدد مشاهداته أكثر من 48 مليون مشاهد.

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وقالت نيتفلكس، في منشور عبر حسابها على موقع "تويتر": "في أول 28 يوما فقط، كان هناك 48 مليون مستخدم على موعد مع الممرضة ريتشد".


وتابعت بقولها "هذا يجعل مسلسل ريتشد، أكبر موسم أصلي من إنتاجاتنا (نيتفلكس) مشاهدة في هذا العام".

 

ومسلسل "ريتشد" مقتبس عن رواية كين كيسي لعام 1962 تحت اسم "أحدهم طار فوق عش الوقواق".


مسلسل ريتشد، الذي تم تصنيفه على أنه مسلسل إثارة نفسي، من بطولة سارة بولسون.


تدور أحداث "ريتشد" لتروي قصة الممرضة، ميلدريد ريتشد في عام 1947، حينما وصفت للعمل في مستشفى نفسي شمال كاليفورنيا، لبدء تجارب جديدة ومقلقة على العقل البشري في مهمة سرية.

 

 

 

المصدر : سبوتنك 



 




 

 


 

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