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الثلاثاء، 06-10-2020 01:35 م

66 مليون دولار إيرادات فيلم Mulan حول العالم

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الوكيل الإخباري _ حقق فيلم "Mulan" من إنتاج ديزني نجاحا كبيرا حيث وصلت إيراداته حول العالم إلى 66 مليون دولار أمريكي.

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ويعد فيلم Mulan النسخة الجديدة ‪من نسخة الكرتون التي صدرت عام 1998.

 

 

والتي تدور احداثه حول قصة امرأة صينية تتنكر كرجل للقتال فى الجيش بدلا من والدها الذي لا يستطيع الذهاب لكبر سنه، بينما لم يشك أحدا أنها امرأة حتى قامت بإنقاذ قائد الجيش، وجرحت خلال المعركة وكان عقابها الإعدام إلا أن القائد يقوم بالعفو عنها.


المصدر :  عين المشاهير 

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