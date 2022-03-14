The Power of the Dog يحصد جائزة أفضل فيلم في حفل البافتا

الوكيل الإخباري - فاز فيلم The Power of the Dog من بطولة النجم البريطاني بنديكت كومبرباتش بجائزة افضل فيلم في حفل البافتا الذي جرى يوم البارحة في صالة البرت في لندن.





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وحاز الفيلم ايضاً على جائزة افضل مخرج الذي حصلت عليه المخرجة النيوزيلاندية جاين كامبيون ولكنها لم تحضر لإستلام الجائزة.



الفيلم مرشح لعدد من الفئات في الاوسكار فهو مرشح في 11 فئة وسيكشف حفل الاوسكار المقرر عقده في 27 مارس / آذار عن الجوائز التي سيحصل عليها.



ينتمي الفيلم لنوعية افلام الويسترن وهو من كتابة واخراج جاين كامبيون، يدور حول قصة اخوة مزارعين اثرياء توترت علاقتهم ووقعوا في المشاحنات العائلية.

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