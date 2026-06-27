آخر تطورات الحالة الصحية لعادل إمام .. هذا ما كشفه ابنه

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الوكيل الإخباري- طمأن الفنان محمد إمام الجمهور على الحالة الصحية لوالده، الفنان عادل إمام، مؤكدًا أنه يتمتع بصحة جيدة، كما تحدث عن إمكانية عودته إلى الشاشة بعد فترة من الغياب. اضافة اعلان





وقال محمد إمام، على هامش العرض الخاص لفيلمه "صقر وكناريا" في الرياض: "إن شاء الله هو بس تقلان على الناس شوية، ومتحمس يرجع إذا لقى عمل يشجعه، لأن الزعيم عمل اللي ما حدش عمله، فلازم تكون العودة بحاجة قوية."



وأضاف: "الزعيم زي الفل الحمد لله، وبيقرأ التعليقات ولسه ترند. كنت بتكلم معاه وقلت له أنت زي نابليون وغاندي، فقال لي: لأ بلاش هتلر."





