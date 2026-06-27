السبت 2026-06-27 03:43 م

آخر تطورات الحالة الصحية لعادل إمام .. هذا ما كشفه ابنه

آخر تطورات الحالة الصحية لعادل إمام .. هذا ما كشفه ابنه (فيديو)
عادل إمام
 
السبت، 27-06-2026 02:21 م
الوكيل الإخباري-   طمأن الفنان محمد إمام الجمهور على الحالة الصحية لوالده، الفنان عادل إمام، مؤكدًا أنه يتمتع بصحة جيدة، كما تحدث عن إمكانية عودته إلى الشاشة بعد فترة من الغياب.اضافة اعلان


وقال محمد إمام، على هامش العرض الخاص لفيلمه "صقر وكناريا" في الرياض: "إن شاء الله هو بس تقلان على الناس شوية، ومتحمس يرجع إذا لقى عمل يشجعه، لأن الزعيم عمل اللي ما حدش عمله، فلازم تكون العودة بحاجة قوية."

وأضاف: "الزعيم زي الفل الحمد لله، وبيقرأ التعليقات ولسه ترند. كنت بتكلم معاه وقلت له أنت زي نابليون وغاندي، فقال لي: لأ بلاش هتلر."
 
 


gnews

أحدث الأخبار

الأردن يدين الاعتداءات الإيرانية على البحرين ويؤكد دعمه لأمنها وسيادتها

أخبار محلية الأردن يدين الاعتداءات الإيرانية على البحرين ويؤكد دعمه لأمنها وسيادتها

لتعزيز حلول الدفع الرقمية في القِطاع المالي.. زين كاش والمناصير للنقل توقعان اتفاقية تعاون استراتيجية

أخبار الشركات لتعزيز حلول الدفع الرقمية في القِطاع المالي.. زين كاش والمناصير للنقل توقعان اتفاقية تعاون استراتيجية

أعلام دول مجلس التعاون الخليجي.

عربي ودولي مجلس التعاون يدين الهجمات الإيرانية على البحرين واستهداف المنشآت المدنية

ارشيفية

أخبار محلية دعوات لتوسيع الإجراءات الوقائية من الحرائق في العالوك

إدارة ترخيص السواقين والمركبات

أخبار محلية تنويه صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات اعتبارا من الاحد وحتى الاربعاء

لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم علي علوان

كأس العالم علوان: مباراة النشامى أمام الأرجنتين "تاريخية" وسنقدم كل ما لدينا

الذهب يحلق.. تعرف على أسعار الليرة الانجليزية والرشادية في الأردن اليوم

اقتصاد محلي الذهب يحلق.. تعرف على أسعار الليرة الانجليزية والرشادية في الأردن اليوم

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين.

أخبار محلية وفاة أردني وفقدان زوجته في فنزويلا نتيجة الزلزال



 
 






الأكثر مشاهدة

 