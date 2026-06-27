آخر تطورات الحالة الصحية لعادل إمام .. هذا ما كشفه ابنه

وقال محمد إمام، على هامش العرض الخاص لفيلمه "صقر وكناريا" في الرياض: "إن شاء الله هو بس تقلان على الناس شوية، ومتحمس يرجع إذا لقى عمل يشجعه، لأن الزعيم عمل اللي ما حدش عمله، فلازم تكون العودة بحاجة قوية."
وأضاف: "الزعيم زي الفل الحمد لله، وبيقرأ التعليقات ولسه ترند. كنت بتكلم معاه وقلت له أنت زي نابليون وغاندي، فقال لي: لأ بلاش هتلر."
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