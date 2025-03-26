آخر تطورات حادثة محمد رمضان وياسمين صبري

لكن رد رمضان جاء غير متوقع وساخرًا، حيث قال لها: "ابنك؟ أنتِ مجنونة؟"، مما أثار دهشة الحاضرين ودفع ياسمين صبري لمغادرة المكان على الفور، متأثرة بما حدث.
الواقعة أثارت ردود فعل متباينة، حيث اعتبر البعض أن الموقف كان مجرد مزاح عفوي بين الفنانين، في حين رأى آخرون أن التصرف كان غير لائق وتجاوز حدود الاحترام.
البلاغ الذي قدمه المحامي أيمن محفوظ جاء على خلفية ما وصفه بالإهانة التي تعرضت لها ياسمين صبري. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الحادثة ليست الأولى بين محمد رمضان وياسمين صبري، حيث شهدت العلاقة بينهما توترات سابقة أثارت الجدل بين الجمهور.
تستمر هذه الواقعة في إثارة الجدل، وسط تساؤلات حول طبيعة العلاقة بين الفنانين وما إذا كانت الحادثة مجرد سوء تفاهم أم أنها تعكس توترات أعمق بين الطرفين.
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