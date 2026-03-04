الأربعاء 2026-03-04 01:07 م

آخر تطورات حالة هاني شاكر بعد الجراحة الحرجة

هاني شاكر
هاني شاكر
 
الأربعاء، 04-03-2026 11:15 ص

الوكيل الإخباري-   لا تزال الحالة الصحية للفنان هاني شاكر غير مستقرة، إذ خضع خلال الأيام الماضية لعملية جراحية لوقف نزيف في القولون، إلا أن الأطباء رفضوا خروجه من العناية المركزة حتى الآن، نظرًا لحاجته إلى متابعة دقيقة.

الحالة الصحية للفنان هاني شاكر

وكشف مصدر من داخل فرقته، أن حالته الصحية شهدت تراجعًا ملحوظًا خلال الساعات الماضية، بعدما سادت حالة من التفاؤل بإمكانية تحسن وضعه وعودته إلى حالته الطبيعية.

وأوضح المصدر أن الفريق الطبي قرر استمرار بقائه تحت الملاحظة الدقيقة، مع إخضاعه لرعاية طبية على مدار 24 ساعة.

وأشار إلى أن عددًا من الفنانين حاولوا زيارته للاطمئنان عليه، غير أن أسرته اعتذرت عن استقبال أي زيارات في الوقت الحالي، مفضلة الاكتفاء بالتواصل الهاتفي مع المقربين فقط، حفاظًا على استقراره الصحي.

من جانبها، دعت الفنانة نادية مصطفى، عضو مجلس نقابة المهن الموسيقية، جمهور الفنان إلى الدعاء له، وكتبت عبر حسابها على فيسبوك:

"أخي الذي لم تلده أمي وصديقي، أسأل الله أن يمنّ عليك بالشفاء العاجل، وأن يحفظك لزوجتك الغالية وأسرتك الكريمة وجمهورك في كل أنحاء الوطن العربي، ويبارك في عمرك ويكتب لك دوام الصحة."

 
 


