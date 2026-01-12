آلام حادة شلّت حركته.. هاني شاكر يخضع لجراحة دقيقة

وأكد مصدر مقرب أن العملية نجحت، وأن الفنان قضى عدة أيام تحت الملاحظة قبل أن يغادر المستشفى إلى منزله، حيث يتلقى الرعاية من أسرته وفريق تمريض متخصص.
وبناءً على توصية الفريق الطبي، قرر هاني شاكر تأجيل جميع أنشطته الفنية الوشيكة، بما في ذلك حفل كان مقرراً في القاهرة وحفل آخر في أبو ظبي خلال يناير، لمنحه الوقت الكافي للتعافي.
-
أخبار متعلقة
-
فيديو مؤثر.. بيومي فؤاد يبكي ويعتذر لمحمد سلام بعد عامين من القطيعة
-
نقلت سراً بسيارة إسعاف.. فنانة شهيرة تنقذ شيرين عبد الوهاب
-
شاهد ابنة شيرين عبد الوهاب تؤدي "على بالي" وسط تفاعل واسع
-
تطورات غير متوقعة في قضية الفنان فضل شاكر
-
نقيب الموسيقيين يكشف حقيقة تدهور حالة فيروز بعد وفاة ابنها
-
الموت يفجع الفنان محمد رمضان
-
لأول مرة.. درة تكشف عن "واقعة حزينة" في حياتها الشخصية
-
إصابة محمد عادل إمام في تصوير مسلسل "الكينغ" لرمضان 2026