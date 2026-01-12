آلام حادة شلّت حركته.. هاني شاكر يخضع لجراحة دقيقة

الوكيل الإخباري- تصدر اسم هاني شاكر، "أمير الغناء العربي"، منصات التواصل ومحركات البحث بعد إعلان تعرضه لأزمة صحية مفاجئة استدعت دخوله المستشفى وإجراء عملية جراحية دقيقة في العمود الفقري، نتيجة معاناته من مشكلات حادة في الفقرات القطنية.

وأكد مصدر مقرب أن العملية نجحت، وأن الفنان قضى عدة أيام تحت الملاحظة قبل أن يغادر المستشفى إلى منزله، حيث يتلقى الرعاية من أسرته وفريق تمريض متخصص.



وبناءً على توصية الفريق الطبي، قرر هاني شاكر تأجيل جميع أنشطته الفنية الوشيكة، بما في ذلك حفل كان مقرراً في القاهرة وحفل آخر في أبو ظبي خلال يناير، لمنحه الوقت الكافي للتعافي.