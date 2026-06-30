آيتن عامر تستغيث بعد ظهور ثعلب في منزلها - فيديو

الوكيل الإخباري- لجأت الفنانة المصرية آيتن عامر إلى متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي لطلب المساعدة، بعد فشل فرق مكافحة الحيوانات في الإمساك بثعلب بري يتسلل بشكل متكرر إلى حديقة منزلها.



ونشرت آيتن مقطع فيديو يوثق ظهور الثعلب ليلاً، معربةً عن قلقها من تكرار دخوله إلى محيط منزلها، مؤكدة أن المختصين أبلغوها بصعوبة اصطياده في الوقت الحالي، ما دفعها للبحث عن حلول بديلة من الجمهور.



وتأتي الواقعة بعد حادثة سابقة شهدت سرقة كلبها من أمام منزلها، فيما تواصل الفنانة نشاطها الفني بعد مشاركتها في مسلسل "كلهم بيحبوا مودي" خلال موسم دراما رمضان الماضي.

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