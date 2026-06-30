الثلاثاء 2026-06-30 03:56 م

آيتن عامر تستغيث بعد ظهور ثعلب في منزلها - فيديو

ضصث
اّيتن عامر
 
الثلاثاء، 30-06-2026 01:03 م

الوكيل الإخباري-   لجأت الفنانة المصرية آيتن عامر إلى متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي لطلب المساعدة، بعد فشل فرق مكافحة الحيوانات في الإمساك بثعلب بري يتسلل بشكل متكرر إلى حديقة منزلها.

ونشرت آيتن مقطع فيديو يوثق ظهور الثعلب ليلاً، معربةً عن قلقها من تكرار دخوله إلى محيط منزلها، مؤكدة أن المختصين أبلغوها بصعوبة اصطياده في الوقت الحالي، ما دفعها للبحث عن حلول بديلة من الجمهور.

وتأتي الواقعة بعد حادثة سابقة شهدت سرقة كلبها من أمام منزلها، فيما تواصل الفنانة نشاطها الفني بعد مشاركتها في مسلسل "كلهم بيحبوا مودي" خلال موسم دراما رمضان الماضي.

اضافة اعلان

 

 
 


gnews

أحدث الأخبار

المساعد للإدارة والقوى البشرية يتفقد مركز تدريب خدمة العلم في معسكرات شويعر

أخبار محلية المساعد للإدارة والقوى البشرية يتفقد مركز تدريب خدمة العلم في معسكرات شويعر

الحنيطي يكرّم أوائل فريق القوات المسلحة لرياضات الدفاع عن النفس والألعاب الفردية من الإناث

أخبار محلية الحنيطي يكرّم أوائل فريق القوات المسلحة لرياضات الدفاع عن النفس والألعاب الفردية من الإناث

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر.

عربي ودولي ستارمر يعلن تخصيص 300 مليار جنيه للنفقات الدفاعية

غزة

فلسطين جولة مفاوضات جديدة بشأن غزة بين حماس والوسطاء في القاهرة

علم إيران

عربي ودولي إيران تتعهد الرد على أي انتهاك أميركي لمذكرة التفاهم

دعت مديرية زراعة الأغوار الشمالية، المزارعين ومربي الثروة الحيوانية إلى الالتزام بالإرشادات الزراعية والبيطرية اللازمة للحد من الآثار السلبية لارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، بما يسهم في الحفاظ ع

أخبار محلية زراعة الأغوار الشمالية تدعو إلى اتباع الإرشادات الوقائية لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة

خلال لقائه وفدا من ملتقي سيدات الاعمال والمهن الأردني

أخبار محلية العيسوي: تمكين المرأة نهج ملكي راسخ وشراكتها في التنمية ركيزة لمسيرة التحديث

azsd

منوعات بريطانيا.. مطاردة طريفة لكلب هارب في مطار هيثرو - فيديو



 
 






الأكثر مشاهدة

 