الأربعاء 2026-05-06 03:08 م

أبرز النجوم في جنازة هاني شاكر.. وداع حزين لأمير الغناء العربي

تعبيرية
جانب من الجنازة
 
الأربعاء، 06-05-2026 01:51 م

الوكيل الإخباري-   في مشهد يفيض بالحزن والدموع، اجتمع عدد كبير من نجوم الفن والإعلام لتوديع الفنان الراحل هاني شاكر، الذي لم يكن مجرد صوت عابر، بل حالة فنية استثنائية شكّلت وجدان أجيال كاملة وتركت بصمة لا تُنسى في قلوب الجمهور.

اضافة اعلان


النجوم يودّعون هاني شاكر في جنازة مهيبة


كان وداع هاني شاكر موجعًا بقدر ما كان صادقًا، وكأن الحضور يسترجعون شريطًا طويلًا من الذكريات التي صنعها "أمير الغناء العربي" بصوته وأغانيه، ليبقى رحيله لحظة ثقيلة يصعب تجاوزها، وخسارة كبيرة في ذاكرة الفن العربي.


ووصل جثمان الراحل إلى مسجد أبو شقة ملفوفًا بعلم مصر، حيث أُديت صلاة الجنازة على روحه وسط حضور واسع من محبيه وزملائه.


وحضرت الجنازة كل من لبلبة، هالة سرحان، فيفي عبده، ميرفت أمين وسلاف فواخرجي، حيث كنّ من أوائل الحاضرين لتوديعه.


كما حرص عدد من نجوم الفن والإعلام، من بينهم رامي صبري، خالد النبوي، رامي رضوان ودنيا سمير غانم، على المشاركة في مراسم الجنازة وتقديم واجب العزاء.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ب

عربي ودولي عاجل ترامب: إذا لم توافق إيران على اتفاق إنهاء الحرب فإن القصف سيبدأ

بنك الأردن ومجموعة الخليج للتأمين يوقعان اتفاقية استراتيجية لإطلاق خدمات التأمين المصرفي

أخبار الشركات بنك الأردن ومجموعة الخليج للتأمين يوقعان اتفاقية استراتيجية لإطلاق خدمات التأمين المصرفي

ب

أخبار محلية مجلس النواب: مشروع قانون الإدارة المحلية سيحظى بنقاش واسع داخل القبة وتحتها

بغداد وواشنطن تبحثان التعاون الأمني ضمن اتفاق الإطار الاستراتيجي

عربي ودولي بغداد وواشنطن تبحثان التعاون الأمني ضمن اتفاق الإطار الاستراتيجي

ل

أخبار محلية اليونان: الأردن يعتبر دولة محورية للاستقرار في المنطقة

"النقل النيابية" تكثف جهودها لإصلاح قطاع النقل في الأردن

شؤون برلمانية "النقل النيابية" تكثف جهودها لإصلاح قطاع النقل في الأردن

أميركا .. تسلا تستدعي 218 ألف سيارة بسبب عيب مصنعي

تكنولوجيا أميركا .. تسلا تستدعي 218 ألف سيارة بسبب عيب مصنعي

تعبيرية

المرأة والجمال حيل مكياج لإخفاء علامات التعب واستعادة الإشراقة



 
 






الأكثر مشاهدة

 