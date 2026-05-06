أبرز النجوم في جنازة هاني شاكر.. وداع حزين لأمير الغناء العربي

الوكيل الإخباري- في مشهد يفيض بالحزن والدموع، اجتمع عدد كبير من نجوم الفن والإعلام لتوديع الفنان الراحل هاني شاكر، الذي لم يكن مجرد صوت عابر، بل حالة فنية استثنائية شكّلت وجدان أجيال كاملة وتركت بصمة لا تُنسى في قلوب الجمهور.

النجوم يودّعون هاني شاكر في جنازة مهيبة



كان وداع هاني شاكر موجعًا بقدر ما كان صادقًا، وكأن الحضور يسترجعون شريطًا طويلًا من الذكريات التي صنعها "أمير الغناء العربي" بصوته وأغانيه، ليبقى رحيله لحظة ثقيلة يصعب تجاوزها، وخسارة كبيرة في ذاكرة الفن العربي.



ووصل جثمان الراحل إلى مسجد أبو شقة ملفوفًا بعلم مصر، حيث أُديت صلاة الجنازة على روحه وسط حضور واسع من محبيه وزملائه.



وحضرت الجنازة كل من لبلبة، هالة سرحان، فيفي عبده، ميرفت أمين وسلاف فواخرجي، حيث كنّ من أوائل الحاضرين لتوديعه.