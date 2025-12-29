الإثنين 2025-12-29 03:31 م

أبرز زيجات الفنانين العرب لعام 2025

أحمد تيمور و مي عز الدين
الوكيل الإخباري-   شهد الوسط الفني العربي خلال عام 2025 موجة من إعلانات الزواج وحفلات الزفاف بين نجوم الغناء والدراما، حيث فضّل كثير منهم الاحتفاظ بخصوصية حياتهم الزوجية بعيدًا عن الأضواء.

مي عز الدين أعلنت في نوفمبر زواجها المفاجئ من مدرب اللياقة البدنية أحمد تيمور، بينما أروى جودة تزوجت من رجل الأعمال الإيطالي جون باتيستفي في الشهر نفسه.
منة شلبي ودّعت العزوبية بزواجها من المنتج أحمد الجنايني في أكتوبر، وارتبط المطرب أحمد جمال بـ فرح الموجي حفيدة الموسيقار محمد الموجي.
شهر أكتوبر شهد أيضًا زفاف حاتم صلاح في حفل ضخم، بينما احتفل المطرب محمد شاهين بزواجه من المنتجة الإماراتية رشا الظنحاني في يونيو.
في مايو، ارتبطت رنا رئيس بـ يسري علي، وتزوجت أمينة خليل من المصور أحمد زعتر، مع خصوصية عالية في مراسمهما.
وفي أبريل، احتفلت ليلى أحمد زاهر بزفافها على المنتج هشام جمال، بينما افتتحت مي فاروق عام الأفراح بزواجها من الفنان محمد العمروسي في يناير.
كما أعلن الفنان مصطفى شعبان زواجه مبكرًا في العام من هدى الناظر، مديرة أعمال المطرب عمرو دياب السابقة.


شكل عام 2025 عامًا مليئًا بالأفراح والارتباطات بين نجوم الفن العربي، جمع فيها الحب بين الشهرة والخصوصية.

 

