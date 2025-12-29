أبرز زيجات الفنانين العرب لعام 2025

مي عز الدين أعلنت في نوفمبر زواجها المفاجئ من مدرب اللياقة البدنية أحمد تيمور، بينما أروى جودة تزوجت من رجل الأعمال الإيطالي جون باتيستفي في الشهر نفسه.
منة شلبي ودّعت العزوبية بزواجها من المنتج أحمد الجنايني في أكتوبر، وارتبط المطرب أحمد جمال بـ فرح الموجي حفيدة الموسيقار محمد الموجي.
شهر أكتوبر شهد أيضًا زفاف حاتم صلاح في حفل ضخم، بينما احتفل المطرب محمد شاهين بزواجه من المنتجة الإماراتية رشا الظنحاني في يونيو.
في مايو، ارتبطت رنا رئيس بـ يسري علي، وتزوجت أمينة خليل من المصور أحمد زعتر، مع خصوصية عالية في مراسمهما.
وفي أبريل، احتفلت ليلى أحمد زاهر بزفافها على المنتج هشام جمال، بينما افتتحت مي فاروق عام الأفراح بزواجها من الفنان محمد العمروسي في يناير.
كما أعلن الفنان مصطفى شعبان زواجه مبكرًا في العام من هدى الناظر، مديرة أعمال المطرب عمرو دياب السابقة.
شكل عام 2025 عامًا مليئًا بالأفراح والارتباطات بين نجوم الفن العربي، جمع فيها الحب بين الشهرة والخصوصية.
-
أخبار متعلقة
-
من الأعلى أجراً؟.. محمد إمام يحسم الجدل
-
حصاد 2025.. أفضل 10 أفلام خيال علمي بين صدمة الرعب وحماس الأبطال
-
الموت يفجع أحمد الشقيري - صورة
-
الحبس والغرامة لمها الصغير في قضية سرقة تصاميم فنية لفنانين أجانب
-
رامي صبري يوجه تحذيراً شديد اللهجة لشعراء وملحنين يتعامل معهم
-
اعتزال مبكر وحياة صاخبة.. وداعاً بريجيت باردو أيقونة الجمال وأسطورة السينما الفرنسية
-
عمر الفيشاوي يكشف وصية سمية الألفي واللحظات الأخيرة في حياتها
-
مع رحيل مؤلفها.. كيف غلبت هذه المسلسلات الشامية "باب الحارة"؟