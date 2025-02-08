أبناء النجوم يتنافسون في دراما رمضان 2025: أبرز المشاركين

الوكيل الإخباري- يستعد أبناء النجوم لتقديم أعمال درامية مميزة في موسم رمضان 2025، حيث يدخلون في منافسة مع آبائهم عبر مجموعة من المسلسلات المقرر عرضها، متنوعين بين الرومانسية والكوميديا والجريمة والإثارة.

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أميرة أديب: ابنة الفنانة منال سلامة والمخرج عادل أديب، تشارك في مسلسل "عايشة الدور" الذي تخوض بطولته الفنانة دنيا سمير غانم.

محمود عمرو ياسين: نجل الفنان الراحل محمود ياسين، يظهر في مسلسل "وتقابل حبيب" مع النجوم ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي في دور اجتماعي رومانسي.

يوسف عُمر: نجل الفنانة لبنى ونس، يشارك في مسلسل "شباب امرأة" من بطولة غادة عبد الرازق، ويعتبر أول تعاون له في البطولة مع الفنانة.

ياسين أحمد السقا: نجل الفنان أحمد السقا، يشارك في مسلسل "سيد الناس" مع الفنان عمرو سعد في دور صغير ضمن دراما اجتماعية.

عمر محمد رياض: نجل الفنان محمد رياض، يعود للمشاركة في الجزء الثاني من مسلسل "قلع الحجر" الذي سيعرض في رمضان 2025.

مريم محمود الجندي: ابنة الفنان الراحل محمود الجندي، تظهر في الجزء الثاني من مسلسل "العتاولة 2"، إلى جانب مجموعة من النجوم في مقدمتهم أحمد السقا وطارق لطفي.



يشهد هذا الموسم الدرامي منافسة قوية بين الأجيال الجديدة والقديمة، حيث يسعى الأبناء لتأكيد مكانتهم في عالم الفن إلى جانب آبائهم.