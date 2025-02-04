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أبوظبي للإعلام تكشف عن أول مسلسل رعب إماراتي 'كائنات'

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مسلسل رعب إماراتي 'كائنات'
الثلاثاء، 04-02-2025 12:59 م

الوكيل الإخباري-  أعلنت شبكة أبوظبي للإعلام عن أول مسلسل رعب وتشويق إماراتي يحمل اسم "كائنات"، والذي سيُعرض حصريًا على تطبيق ADtv. يجمع المسلسل نخبة من الفنانين الإماراتيين الشباب، ومن المتوقع أن يحظى بقاعدة جماهيرية واسعة.

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تدور أحداث المسلسل المكون من 13 حلقة بين القرن الخامس قبل الميلاد وحتى وقتنا الحالي، حيث يتصارع صديقان في عالم الخيال. يتمحور الصراع حول رغبة "آسر" في التضحية وإنقاذ العالم، في مقابل سعي "نديم" للبحث عن القوة والسيطرة المطلقة. يتسم العمل بالتشويق والإثارة مع شخصيات معقدة تضيف عمقًا للحبكة الدرامية.


تم تصوير "كائنات" في مواقع مميزة تعكس أجواء الرعب، ويتناول قضايا إنسانية معقدة في عالم مليء بالأسرار، حيث تهدد الأحداث بقاء البشرية.


المسلسل من إنتاج شركة روتس، وتأليف مروة عبد القادر الديب، وإخراج الأسعد الوسلاتي. يشارك في بطولته الفنان مرعي الحليان مع نخبة من الفنانين الإماراتيين مثل ماجد الجسمي، رحاب العطار، أحمد عبد الرزاق، وغيرهم.


من خلال هذا العمل، تهدف شركة أبوظبي للإعلام إلى إثراء المشهد الدرامي العربي وتعزيز مكانتها كشركة رائدة في القطاع الإعلامي.

 

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