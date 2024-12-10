"أبو عصام" : تلقيت تهديدات عالية المستوى بسبب هذا الفيديو !

وقال الفنان عبر إنستجرام: "آخر انتخاب دستوري للشعب السوري كان لفخامة الرئيس شكري القوتلي عام 1955. كل الأمل أن يُعاد مثل هذا اليوم في حياتنا السياسية. مذهل هذا الذي تم إنجازه، نبيل ومبارك ووطني إلى العظم. فاجأتم الجميع، صدمتم العالم، والأهم أعدتم المواطن السوري إلى الواجهة المستحقة لوطنيته وواجباته التي تنتظره وننتظرها جميعًا. بارك الله فيكم"
وتابع :" في الفيديو المرفق مقاطع قد تُذكّر ببعض الأحوال التي كانت، والآن زالت بعون الله. بعد اللقاء، تلقيت رسائل تهديد بالمئات عبر الواتس، ومن شخصيات بأسمائها. عدا عن ما تم إعداده من هجوم للجيوش الإلكترونية مطالبة بإعدامي أو نفيي أو سجني أو منعي من حق العمل... وأذكر اتصالات عالية المستوى (!!) هددتني، وطلبت مني إعادة الظهور لتوضيح مسألة الإساءة للعسكر، ولكن كان لطلبهم أهداف أخرى، منها محاولة تبرير سرقة المصرف. وقد تجدون في هذا المقطع أشياء أخرى."
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