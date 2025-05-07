أبو هشيمة يتعرض للتهديد والابتزاز ويدفع 100 ألف دولار.. ما القصة؟

الوكيل الإخباري- قضت محكمة جنايات الجيزة بحبس سمسار عقارات وآخرين 3 سنوات، لابتزازهم رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة باستخدام فيديو مفبرك ذي طابع غير أخلاقي.

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و تعود الواقعة إلى عام 2016 بعد فقدان شقيقته هاتفها، حيث بدأ تلقي رسائل تهديد على "واتساب" مقابل 100 ألف دولار، ثم عاد الابتزاز لاحقاً بطلب مليون جنيه. تعاون أبو هشيمة مع الشرطة، وتم ضبط المتهمين بعد كمين أمني، واعترفوا بارتكاب الجريمة.