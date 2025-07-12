أجر نجوى كرم في قرطاج يثير الجدل.. هل تقاضت مبلغا خياليا؟

الوكيل الإخباري- تواجه إدارة مهرجان قرطاج الدولي في دورته الـ59، المقررة من 19 يوليو إلى 21 أغسطس، موجة من الانتقادات بعد أنباء عن تقاضي بعض الفنانين أجورًا ضخمة، اعتبرها كثيرون غير متناسبة مع ميزانية المهرجان.

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120 ألف دولار لنجوى كرم؟

الضجة تركزت حول الفنانة اللبنانية نجوى كرم، إذ زعمت تقارير على مواقع التواصل أنها ستتقاضى 120 ألف دولار مقابل مشاركتها في حفل يوم 9 أغسطس، ضمن فعاليات المهرجان.



وقد وصف ناشطون المبلغ بـ"الخرافي"، مشيرين إلى أن مهرجان قرطاج يعتمد تقليديًا على تاريخه ومكانته لا على الإغراءات المادية، فيما تتراوح أجور الفنانين غالبًا ضمن بضعة آلاف من الدولارات فقط.



إدارة المهرجان ترد وتنفي

في ردها، نفت هند المقراني، مسؤولة المهرجان، صحة هذه المعلومات، مؤكدة أنها لا تعرف مصدرها، وأنها ملزمة بـ"السرية المهنية" التي تمنعها من الكشف عن تفاصيل التعاقدات مع الفنانين.