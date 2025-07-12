أجر نجوى كرم في قرطاج يثير الجدل.. هل تقاضت مبلغا خياليا؟

120 ألف دولار لنجوى كرم؟
الضجة تركزت حول الفنانة اللبنانية نجوى كرم، إذ زعمت تقارير على مواقع التواصل أنها ستتقاضى 120 ألف دولار مقابل مشاركتها في حفل يوم 9 أغسطس، ضمن فعاليات المهرجان.
وقد وصف ناشطون المبلغ بـ"الخرافي"، مشيرين إلى أن مهرجان قرطاج يعتمد تقليديًا على تاريخه ومكانته لا على الإغراءات المادية، فيما تتراوح أجور الفنانين غالبًا ضمن بضعة آلاف من الدولارات فقط.
إدارة المهرجان ترد وتنفي
في ردها، نفت هند المقراني، مسؤولة المهرجان، صحة هذه المعلومات، مؤكدة أنها لا تعرف مصدرها، وأنها ملزمة بـ"السرية المهنية" التي تمنعها من الكشف عن تفاصيل التعاقدات مع الفنانين.
-
أخبار متعلقة
-
حقيقة وفاة الفنان محمد فؤاد
-
فنان شهير اعتذر بشكل مُفاجئ عن حفله.. هذا ما حصل معه (صورة)
-
شاهد ممثلة شهيرة مصرية تُطلّ على كرسي متحرّك وتكشف تفاصيل صادمة
-
عمرو دياب يتصدّر قوائم الاستماع العالمية بألبوم "ابتدينا"
-
وصية المخرج الراحل المصري سامح عبد العزيز
-
صورة جواز سفر مارلين مونرو تُباع بـ 21 ألف دولار .. إليك القصة الكاملة
-
في أحدث ظهور عائلي.. الزعيم يتألق وحفيداته يسرقن الأضواء (صور)
-
أزمة صحية مفاجئة تُغيّب صوتا شعبيا بارزا في مصر