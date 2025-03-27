الخميس 2025-03-27 01:19 م
 

أحداث الحلقة 11 من "لام شمسية": اعترافات مؤلمة وتطورات مثيرة

6غ
مسلسل لام شمسية
 
الخميس، 27-03-2025 12:13 م

الوكيل الإخباري-   في الحلقة 11 من مسلسل "لام شمسية"، يشهد المشاهدون تطورًا كبيرًا في الأحداث حيث يكشف الطفل يوسف لوالده أحمد السعدني أنه تعرض للتحرش على يد صديقه وسام. في محاولة لفهم تفاصيل ما حدث، يضغط أحمد السعدني على يوسف ليكشف الحقيقة، ليعترف الأخير بأن وسام هو من تعرض له بأسلوب مؤذٍ. هذه الاعترافات تثير العديد من الأسئلة، وتزيد من توتر العلاقة بين الشخصيات.

اضافة اعلان


كما شهدت الحلقة 10 محاولة انتحار رباب (التي تجسد شخصيتها يسرا اللوزي)، ما دفعها إلى دخول المصحة النفسية. وقبل دخولها، توصي رباب صفاء الطوخي، التي تجسد دور والدة زوجها، بالاعتناء بابنتها زينة وعدم تركها في المنزل مع والدها وسام. هذه الوصية تُشعل القلق في قلب صفاء الطوخي، التي تطرح سؤالًا على رباب عن السبب وراء طلبها، ما يدفع الأخيرة إلى الانهيار قبل أن تُخرجها الممرضة من الغرفة.


في وقت لاحق، يتم إيداع رباب في المصحة النفسية، وتتكشف محاولات وسام للتخلص من رباب كي لا تفضح تصرفاته السيئة أمام الجميع، خاصة أمام ابنته زينة. ومن جهة أخرى، تجد زينة نفسها في حالة انهيار نفسي بسبب محاولة والدتها الانتحار، إذ تسيطر عليها مشاعر الحيرة والضياع، ويزداد قلقها مع رفض والدها وسام السماح لها بزيارة والدتها. وفي لحظة مؤثرة، تتوسل زينة إلى والدتها أن تكون بخير، معبرة عن حاجتها إليها أكثر من أي وقت مضى.


هذه الحلقة تزيد من تعقيد الأحداث وتبقي المشاهدين في حالة ترقب لما ستؤول إليه التطورات في الحلقات القادمة.

 

et بالعربي 

 
gnews

أحدث الأخبار

محافظ جرش رئيس لجنة الصحة والسلامة العامة الدكتور فراس الفاعور

أخبار محلية محافظ جرش: حملات رقابية مكثفة على الأسواق

ل

أخبار محلية قرارات مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة

غت

منوعات طرق فعّالة لمنع التصاق عجينة المعمول بالقالب

ل

أخبار محلية فتح أبواب الزيارة لنزلاء مراكز الإصلاح طيلة أيام العيد

fg

منوعات في عيد الفطر..4 علامات تدّل على سوء إعداد أسماك الفسيخ أو الرنجة

تعبيرية

طب وصحة ثورة في محاربة الملاريا.. اكتشاف دواء يحوّل دم الإنسان إلى سم قاتل للبعوض

فا

منوعات إمام يمنع النساء من الصلاة بالمسجد يثير جدلا بالمغرب - فيديو

نو

منوعات أفكار عصرية وبسيطة لتزيين منزلك في عيد الفطر



 
 





الأكثر مشاهدة