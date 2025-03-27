أحداث الحلقة 11 من "لام شمسية": اعترافات مؤلمة وتطورات مثيرة

الوكيل الإخباري- في الحلقة 11 من مسلسل "لام شمسية"، يشهد المشاهدون تطورًا كبيرًا في الأحداث حيث يكشف الطفل يوسف لوالده أحمد السعدني أنه تعرض للتحرش على يد صديقه وسام. في محاولة لفهم تفاصيل ما حدث، يضغط أحمد السعدني على يوسف ليكشف الحقيقة، ليعترف الأخير بأن وسام هو من تعرض له بأسلوب مؤذٍ. هذه الاعترافات تثير العديد من الأسئلة، وتزيد من توتر العلاقة بين الشخصيات.

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كما شهدت الحلقة 10 محاولة انتحار رباب (التي تجسد شخصيتها يسرا اللوزي)، ما دفعها إلى دخول المصحة النفسية. وقبل دخولها، توصي رباب صفاء الطوخي، التي تجسد دور والدة زوجها، بالاعتناء بابنتها زينة وعدم تركها في المنزل مع والدها وسام. هذه الوصية تُشعل القلق في قلب صفاء الطوخي، التي تطرح سؤالًا على رباب عن السبب وراء طلبها، ما يدفع الأخيرة إلى الانهيار قبل أن تُخرجها الممرضة من الغرفة.



في وقت لاحق، يتم إيداع رباب في المصحة النفسية، وتتكشف محاولات وسام للتخلص من رباب كي لا تفضح تصرفاته السيئة أمام الجميع، خاصة أمام ابنته زينة. ومن جهة أخرى، تجد زينة نفسها في حالة انهيار نفسي بسبب محاولة والدتها الانتحار، إذ تسيطر عليها مشاعر الحيرة والضياع، ويزداد قلقها مع رفض والدها وسام السماح لها بزيارة والدتها. وفي لحظة مؤثرة، تتوسل زينة إلى والدتها أن تكون بخير، معبرة عن حاجتها إليها أكثر من أي وقت مضى.



هذه الحلقة تزيد من تعقيد الأحداث وتبقي المشاهدين في حالة ترقب لما ستؤول إليه التطورات في الحلقات القادمة.