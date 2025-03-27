أحداث الحلقة 26 من "فهد البطل": تصاعد التوترات والمفاجآت المدوية!

الوكيل الإخباري- في الحلقة 26 من مسلسل "فهد البطل"، تتصاعد التوترات بشكل دراماتيكي بعدما تم القبض على ريكو بشحنة المخدرات. فهد يحاول إثبات براءته، ولكن ريكو يُلمّح له بالحذر في الحديث خوفاً على صديقه. في الوقت نفسه، تزداد شكوك الضابط عمرو حول تورط فهد في القضية بعد اكتشاف علاقته بريكو.

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من جهة أخرى، تواجه فايزة الشبح كناريا وولاء، وتكشف لهما أن هناك من يحاول التفريق بينها وبين فهد مقابل المال، مما يثير غضب ولاء. وفي تطور مثير، يهجم فهد على رجال نادر ويجبر أحدهم على الاعتراف بهوية المتورط في القبض على ريكو.



وفي تطور آخر، تطلب راوية من نادر إطلاق سراح ريكو بعدما اكتشفت أنه من قام بتبديل البضاعة، لكنه يضع لها شرطًا قاسيًا وهو أن تذهب إلى ريكو في السجن وتخبره أنها لا تريده. بينما يزداد الضابط عمرو اقتناعًا بأن فهد هو مفتاح حل القضية.



تتطور الأحداث بشكل مفاجئ عندما يواجه فهد نادر التمساح، ليكتشف أنه وراء تبديل أماكن المخدرات، ما يؤدي إلى تهديده لتوفيق وكشفه لعمرو عن أسرارهم إذا لم يخرجوا ريكو من القضية. وفي الوقت نفسه، يخطط بدارة وزوجها حيدر مع هاشم لقتل فهد عبر كناريا، ولكنها تفاجئهم برفضها التام لخيانته، مؤكدة أنها ستنتظر تحقيق العدالة.



وفي لحظة صادمة، يتم القبض على فهد، وتظهر الحيلة الكبيرة التي كانت وراء ذلك من قِبل كناريا لتحقيق العدالة لوالدها شوقي. ولكن الكاميرات تكشف براءته، مما يجعل كناريا تعيد حساباتها، ليُفاجئها فهد بإثبات حقيقة صفاء نيته.



هل سيتمكن فهد من كشف المؤامرة بالكامل قبل فوات الأوان؟ تابعوا تطورات الأحداث المشوقة في الحلقات القادمة!

et بالعربي