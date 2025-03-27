أحداث الحلقة 27 من "أم أربعة وأربعين": تصاعد التوترات وقرارات مفاجئة!

الوكيل الإخباري- في الحلقة 27 من مسلسل "أم أربعة وأربعين"، تتسارع الأحداث بشكل ملحوظ حيث تقرر هيا أخيرًا أن تأخذ زمام الأمور وتخليص نفسها من عبد القادر، بعد أن أصبحت لا تستطيع تحمل تصرفاته. تجد هيا نفسها أمام موقف صعب عندما تطرح على أولادها خيارًا بين بقائهم مع والدهم أو أن ينفصلوا عن عبد القادر.

اضافة اعلان



في تطور آخر، تبدأ خاتون وهند في تبادل الاتهامات أمام المحقق في قسم الشرطة، مما يزيد من تعقيد الموقف. أما ماهيتاب، فيتفاقم الخلاف بينها وبين دحام بعد أن تم الإفراج عنها، ليظهر التوتر بينهما بشكل أكبر.



في وقت لاحق، يضع تبادل الحقائب سمر في موقف صعب مع طارق، حيث يكتشف مؤيد حبوب منع الحمل في حقيبتها، ويشعر بالشك تجاه سلوك سمر، مما يثير غضب طارق، الذي يقرر طلاق أخته بسبب ما اكتشفه. لكن بعد التحقيق، يتبين أن الحقيبة تعود إلى مضيفة زميلة سمر، وليس لها علاقة بسمر نفسها.



أما ماهيتاب، فتنهار عندما تعود إلى المنزل لتكتشف أن حماتها، أم دحام، قد قامت بتزويج الفتاة الأجنبية بفستان الزفاف، مما يزيد من تعقيد الموقف. وفي تطور غير متوقع، يظهر أن بثينة تعاني من أزمة نفسية بعد حادثة زوجها عادل، حيث تخيلت أنها شاهدت عزيز ابن مضاوي يتناول الطعام ويصاب، لكنها تفاجأت لاحقًا بأن ابنها سليمان هو من أصيب وأن عزيز كان في مكان آخر.



الدراما تتصاعد في هذه الحلقة، مما يترك المشاهدين في حالة ترقب للأحداث القادمة.