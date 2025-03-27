أحداث مثيرة في "العتاولة 2 ": الحرب تشتعل بين الجميع!

الوكيل الإخباري- شهدت الحلقة 26 من مسلسل العتاولة الجزء الثاني تطورًا مثيرًا في الأحداث، حيث تصاعدت التوترات بشكل كبير بين الشخصيات، مما جعل تفاعل الجمهور يتزايد بشكل ملحوظ على منصات التواصل الاجتماعي مثل X. فقد عبّر المتابعون عن إعجابهم الكبير بالحلقة، حيث كتب أحدهم: "ايه رايكم في حلقة النهاردة؟ الحقيقة الحلقة كانت خارج التقييمات وتحفة أوي"، فيما أضافت متابعة أخرى: "أخيرا حقيقية شديدة اتكشفت، دا زي ما يكون هم وانزاح".

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بدأت الحلقة بمواجهة مثيرة بين العتاولة وشديدة (فيفي عبده)، بعدما اكتشفوا أن مكرونة (كريم محجوب) كان مرتبطًا بها. في عزاء مكرونة، تصاعدت المواجهات بين العتاولة وشديدة، حيث حدث تهديد متبادل، لتختفي شديدة فجأة، وتكشف الأحداث لاحقًا أن الوزان (باسم سمرة) هو من أخفاها خوفًا عليها.

وفي تطور آخر، علم العتاولة أن فتنة (وفاء شوقي) هي ابنة أخت شديدة، كما اكتشفوا اتفاق عدولة (نسرين أمين) والوزان مع الخواجة لتصريف الآثار. وبعدما ذهبوا للوزان لمواجهته، حاول الوزان أن يواجه فتنة وشديدة، لكنه فشل في إيذاء فتنة، بينما أقنعته شديدة أن يتعاون معهما ضد العتاولة.



على جانب آخر، تم الإفراج عن عاطف (مصطفى أبو سريع) من النيابة ببراءته، بينما كانت جيجي (ثراء جبيل) تبحث عن كنز سترة بمساعدة حنة (زينة).



وفي مشهد قوي، صرحت شديدة للعتاولة بأنها ستنتقم من سترة، ليجتمع الجميع في مواجهة مثيرة، حيث مازال العتاولة مصرين على تصريف الآثار دون تدخلهم، رغم تهديدات الوزان والعتاولة.



تستمر الأحداث في العتاولة الجزء الثاني بالتسارع، مما يجعل الجمهور في حالة ترقب لما سيحدث في الحلقات القادمة!