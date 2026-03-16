الإثنين 2026-03-16 07:00 م

أحداث مسلسل "علي كلاي" تثير السخرية

الفنان أحمد العوضي
الفنان أحمد العوضي
 
الإثنين، 16-03-2026 12:06 م
الوكيل الإخباري-   ينافس مسلسل علي كلاي، بطولة الفنان أحمد العوضي، على صدارة المشاهدات في الموسم الدرامي المصري خلال رمضان 2026، وسط ردود فعل متباينة بين الإقبال الجماهيري الكبير والتحفظات النقدية، فيما حظيت الحلقة الأحدث من العمل بقدر كبير من الانتقادات والسخرية.اضافة اعلان


واتهم رواد مواقع التواصل الاجتماعي صناع العمل بتقديم أحداث غير منطقية تتضمن مبالغات درامية، مثل اختطاف شخصية "روح" التي تجسدها الفنانة يارا السكري، وهي حامل، واحتجازها داخل حوض استحمام صدئ لعدة أشهر مع منع الطعام والشراب عنها.

وفجأة، ومن دون مقدمات درامية واضحة، تعود "روح" إلى الأحداث بعد أن ظن الجميع أنها فارقت الحياة، لتظهر بصحة جيدة ووجنتين موردتين ومن دون أي نقص في وزنها، ما دفع المتابعين للتساؤل بسخرية عن كيفية حصولها هي وجنينها على الطعام خلال فترة الاحتجاز.

وعلّق بعض المتابعين بنبرة ساخرة بأن الشخصية كانت مختطفة أمام الكاميرا فقط، بينما كان فريق الإنتاج يعتني بها خلفها ويوفر لها كل ما تحتاجه.

كما انتقدت تعليقات أخرى التطور المفاجئ في حالة الشخصية الرئيسية "علي كلاي"، إذ يستعيد قدرته على الركض وخوض المواجهات بشكل سريع بعد فترة من الانهيار النفسي والتيه في الشوارع، عقب اعتقاده أن زوجته "روح" قُتلت على يد أعدائه، وهو ما اعتبره البعض تحولًا دراميًا غير مبرر.
 
 


أحدث الأخبار

الأكثر مشاهدة