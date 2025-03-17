أحداث مشوقة في أولى حلقات مسلسل "شباب امرأة"

الوكيل الإخباري- انطلقت أولى حلقات مسلسل "شباب امرأة" بجريمة قتل غامضة تُقلب الأحداث رأسًا على عقب. تبدأ القصة بمشهد قتل شفاعات عبد الحميد (غادة عبد الرازق) على يد حسبو (محمد محمود)، ليعود الزمن إلى الوراء لتكشف تفاصيل ما قاد إلى هذه اللحظة الصادمة.





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تبدأ الأحداث بالصراعات بين الشخصيات، حيث تظهر توترات في العلاقات مثل غضب شفاعات من مساعدتها منار، وكذلك الخلافات بين غالية وزوجها بسبب حسده تجاه ثروة والدها. في مشهد آخر، يرفض المعلم متدبولي (طارق النهري) عرض شفاعات للزواج، ما يثير غضبه.



وفي خط درامي آخر، يسافر إمام (عمر يوسف) إلى القاهرة بصحبة صديقه حسن، حيث يُصدم عندما يكتشف أن السكن الذي وعده به صديقه غير متاح، ويجد نفسه في فندق مشبوه.



الحلقة تنتهي بمجموعة من الصراعات والشخصيات المتشابكة التي تنذر بالكثير من التشويق في الحلقات القادمة.