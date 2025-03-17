أحداث مشوقة في أولى حلقات مسلسل "شباب امرأة"

الوكيل الإخباري- انطلقت أولى حلقات مسلسل "شباب امرأة" بجريمة قتل غامضة تُقلب الأحداث رأسًا على عقب. تبدأ القصة بمشهد قتل شفاعات عبد الحميد (غادة عبد الرازق) على يد حسبو (محمد محمود)، ليعود الزمن إلى الوراء لتكشف تفاصيل ما قاد إلى هذه اللحظة الصادمة.
وفي خط درامي آخر، يسافر إمام (عمر يوسف) إلى القاهرة بصحبة صديقه حسن، حيث يُصدم عندما يكتشف أن السكن الذي وعده به صديقه غير متاح، ويجد نفسه في فندق مشبوه.
الحلقة تنتهي بمجموعة من الصراعات والشخصيات المتشابكة التي تنذر بالكثير من التشويق في الحلقات القادمة.
-
أخبار متعلقة
-
أحداث مشوقة في الحلقة الأولى من "لام شمسية": صراعات عائلية وتوترات تتصاعد
-
الأحداث تتصاعد في الحلقة 18 من "المداح 5": صراع مع القوى الخفية
-
أحداث مثيرة ومليئة بالتوتر في الحلقة الأولى من "ظلم المصطبة"
-
مصر.. نقل فنان شهير إلى المستشفى وهذه تفاصيل حالته الصحية
-
وفاة فنان عربي شهير- صورة
-
ملخص الحلقة الأخيرة من مسلسل "قلبي ومفتاحه"
-
معركة النهروان والاغتيالات.. أبرز أحداث من مسلسل 'معاوية'
-
مسلسل "فهد البطل": مفاجآت جديدة وصدمات غير متوقعة